EUA enviam tropas para Costa do Marfim Tropas norte-americanas estão sendo enviadas para a Costa do Marfim para ajudar a retirar crianças mantidas por rebeldes dentro de uma escola religiosa. Cerca de 200 homens chegarão nas próximas horas à região. "A pedido do embaixador dos EUA na Costa do Marfim, o Comando dos EUA na Europa está enviando forças para garantir a segurança dos cidadãos norte-americanos", disse um porta-voz do Pentágono. O porta-voz não ofereceu detalhes da operação. Duas autoridades da defesa disseram, porém, que as tropas estavam sendo destacadas para ajudar a levar crianças para outras regiões. De acordo com a CNN, há cerca de 2 mil cidadãos norte-americanos no país.