EUA enviam US$ 1 milhão em ajuda ao Nepal

O terremoto de magnitude 7,8, que ocorreu a cerca de 77 quilômetros da capital do país, Katmandu, matou mais de 1 mil pessoas no Nepal, na Índia e em Bangladesh. Também derrubou prédios e provocou uma avalanche no Monte Everest.

Kerry disse em comunicado que os Estados Unidos estão com o povo do Nepal. Segundo ele, a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) está se preparando para enviar a equipe de resposta a desastres e ativando uma equipe de busca e salvamento urbano. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional Bernadette Meehan afirmou ainda que os EUA estão prontos para fornecer mais assistência para a região. Fonte: Associated Press.