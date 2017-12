EUA enviarão comitiva à Coréia do Norte O presidente George W. Bush aprovou a viagem de um enviado especial à Coréia do Norte para retomar conversações sobre segurança pela primeira vez em quase dois anos, anunciou nesta quarta-feira a Casa Branca. Bush notificou o presidente da Coréia do Sul, Kim Dae-jung, de sua decisão, informou o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. "Ambos os líderes concordaram em que um verdadeiro progresso (nas relações) com a Coréia do Norte depende de uma resolução completa sobre os temas de segurança na Península Coreana, incluindo a intenção (do Norte) de desenvolver armas de destruição em massa", disse Fleischer. O anúncio foi feito após duas rodadas de negociações entre EUA e Coréia do Norte realizadas no início desta semana. Um alto funcionário do governo que pediu para não ser identificado disse que o subsecretário de Estado James Kelly encabeçaria a comitiva. Kelly deveria viajar para a Coréia do Norte em julho, mas sua visita foi adiada devido a um confronto em alto mar entre as forças navais das duas Coréias, em 19 de junho. O secretário de Estado americano, Colin Powell, conversou com o ministro de Relações Exteriores norte-coreano, Paek Nam-sun, durante uma cúpula de países da Ásia e do Pacífico em Brunei em julho passado.