EUA enviarão US$ 25 milhões em ajuda aos rebeldes da Líbia

WASHINGTON - O governo dos EUA planeja enviar à oposição líbia cerca de US$ 25 milhões em assistência não-letal, após semanas avaliando a capacidade e as intenções dos rebeldes que lutam contra o regime do ditador Muamar Kadafi, informaram nesta quarta-feira, 20, funcionários americanos, em condição de anonimato.

De acordo com o projeto recomendado ao presidente Barack Obama, o governo vai usar a chamada "autoridade de redução" para fornecer US$ 25 milhões em itens excedentes para ajudar na proteção de civis em áreas tomadas pelos rebeldes ameaçadas pelas forças de Kadafi, disseram os funcionários. O Congresso foi informado na terça sobre a medida.

Os itens podem incluir veículos, caminhões para o transporte de combustível e tanques portáteis de combustível, ambulâncias, equipamentos médicos, coletes de proteção, binóculos e rádios, segundo nota enviada aos legisladores e obtida pela agência de notícias Associated Press. "Existe urgência em fornecer esses materiais", diz a nota.

A autoridade para usar itens excedentes para ajudar rebeldes se aplica a todas as agências do governo, mas a maioria da ajuda deve partir dos estoques do Pentágono, disseram os funcionários. Ainda não está claro quando Obama vai assinar a recomendação, que não precisa da aprovação do Congresso para ser efetivada.

Os EUA lideraram o início da intervenção militar na Líbia autorizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovendo ataques aéreos e sobrevoos nas áreas dominadas pelas forças de Kadafi. Posteriormente, o comando da missão passou para a Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Devido ao caráter humanitário da missão aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, que prevê ações apenas para proteger os civis atacados pelo ditador, o envio de tropas ao país africano foi descartado. Repetidas vezes os americanos afirmaram que descartam enviar soldados para auxiliar os rebeldes, a exemplo do que ocorre no Afeganistão e no Iraque. As informações são da Associated Press.