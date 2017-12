EUA enviarão US$ 300 mil ao Irã Os Estados Unidos enviarão US$ 300 mil em ajuda humanitária ao Irã para contribuir na recuperação do país, depois do terremoto que causou a morte de 245 pessoas, afirmou hoje o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher. Ele explicou que a ajuda será enviada através das Nações Unidas, que está coordenando os esforços internacionais para suprir uma lista de materiais solicitados pelo Irã. De acordo com Boucher, o Fundo de Emergência às Crianças da ONU ficará encarregado do transporte e da distribuição da ajuda. Os EUA contribuirão com sistemas de purificação de água, cobertores, kits de higiene pessoal, alimentos, escovas de dente e dentifrícios. Ontem, o presidente do Irã, Mohammed Khatami, disse que estava pronto para receber ajuda dos Estados Unidos, "mas sem qualquer condição".