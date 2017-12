EUA erram alvo e atingem soldados anti-Taleban Dois soldados norte-americanos foram mortos e 20 ficaram feridos quando um bombardeiro B-52 errou o alvo e atingiu tropas que lutavam contra os talebans, ao norte de Kandahar, no Afeganistão. A informação foi confirmada pelo Pentágono, que anunciou ainda que vários combatentes da oposição afegã também morreram no incidente ao norte do último bastião do Taleban em Kandahar. O porta-voz do Pentágono, Dave Lapan, informou que as forças de oposição tentavam derrotar os sitiados talebans. As tropas foram atingidas quando um B-52 lançou uma bomba para apoiar as forças anti-talebans. O incidente ocorreu por volta das 3h20 (de Brasília) e fez com que subisse para três o número de norte-americanos mortos no Afeganistão durante os dois meses de guerra. O agente da CIA, Johnny ?Mike? Spann, morreu na semana passada durante um motim de prisioneiros talebans. Leia o especial