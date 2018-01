EUA escolhem administrador civil do Iraque O governo americano escolheu Paul Bremer para o posto de administrador civil no Iraque. Bremer, ex-diretor do escritório de combate ao terrorismo do Departamento de Estado, será o responsável de supervisionar a transição do país para a democracia. Bremer, cuja escolha para o cargo foi confirmada na quarta-feira, será o chefe de um grupo no qual estão o general aposentado Jay Garner e Zalmay Khalizad, o enviado especial da Casa Branca ao Golfo Pérsico. O novo administrador deixou o departamento de Estado para trabalhar na consultoria Kissinger Association. Atualmente, Bremer é presidente e diretor-executivo da consultoria March Crisis. A revista Newsweek divulgou o nome do novo adminstrador com base em uma fonte que não foi identificada. Durante os 23 anos em que esteve no Departamento de Estado, Bremer foi assistente especial executivo de seis secretários de Estado. Em 1999, ele foi designado como presidente da Comissão Nacional sobre Terrorismo pelo porta-voz da Câmara, Dennis Hastert. Veja o especial :