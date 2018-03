EUA: Especialistas começam a apurar colisão de trens

A batida envolveu um trem que saía de New Haven com destino a Nova York. O comboio descarrilou e atingiu um trem que vinha no sentido contrário nos arredores de Fairfield. Equipes de resgate foram enviadas ao local imediatamente após o acidente, ocorrido pouco depois das 18h locais nas proximidades de Fairfield.

Aproximadamente 700 pessoas estavam nos dois trens. Pelo menos 70 passageiros foram atendidos em hospitais próximos em decorrência do acidente, informaram autoridades locais. O oficial de polícia Matt Panilaitis, disse que não houve nenhuma morte.

Uma equipe do Departamento Nacional de Segurança dos Transportes foi enviada na manhã deste sábado para o local a fim de investigar a colisão. Autoridades devem passar novas informações sobre a batida mais tarde.

O serviço ferroviário entre Nova York e Boston ficará suspenso por tempo indeterminado.