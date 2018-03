EUA esperam gerar até US$ 15 bi com petróleo do Iraque A produção de petróleo do Iraque deve gerar entre US$ 14 bilhões e US$ 15 bilhões para financiar os custos de reconstrução e programas humanitários em 2004, disse Alan Larson, subsecretário para questões econômicas do Departamento do Estado dos EUA. Larson afirmou à comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos que a administração liderada por Washington no Iraque está projetando o preço médio do petróleo iraquiano em US$ 20 o barril e planeja produzir 1,5 milhão de barris por dia até o fim de junho e 2 milhões de barris por dia até o fim do ano. "No curto prazo, nosso foco é retomar a produção", disse Larson. "A decisão de aumentar a produção muito além dos níveis que o Iraque sempre produziu é uma decisão para um governo eleito do Iraque", acrescentou. Larson afirmou que autoridades iraquianas que trabalham com as norte-americanas estimam que, para chegar aos níveis de produção citados, serão necessários investimentos de "centenas de milhões" de dólares. Perguntado pelos senadores se os EUA planejam manter o Iraque na Opep e respeitar as cotas de produção, Larson afirmou que essa também será uma decisão para um governo eleito no Iraque.