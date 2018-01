EUA esperam obter informações valiosas de Al-Nashiri Autoridades norte-americanas esperam que a recente detenção do chefe de operações da Al-Qaeda no Golfo Pérsico, Abd al-Rahim al-Nashiri, traga à tona novas pistas sobre atentados em fase de planejamento ou já em andamento. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, elogiou a prisão. "Estamos progredindo na guerra ao terrorismo. Trouxemos um assassino à Justiça", disse ele em Pushkin, Rússia, onde se reunia com o presidente Vladimir Putin. O saudita Al-Nashiri foi capturado no início do mês num país não revelado e agora está sob custódia dos Estados Unidos, revelaram ontem fontes ligadas ao governo norte-americano. Destacado colaborador de Osama bin Laden, ele é suspeito de ser o mentor do atentado contra o destróier norte-americano USS Cole em outubro de 2000. Após sua captura, ele passou algum tempo detido no Afeganistão antes de ser levado a um local não revelado, disseram as fontes. As mesmas fontes recusaram-se a entrar em detalhes sobre ascircunstâncias da prisão ou o local da captura. Ele foi visto pela última vez no Iêmen. Enquanto isso, o FBI alertava sobre a possibilidade de atentados contra embarcações, provavelmente com a utilização de homens-rã para colocar explosivos em navios. O alerta faz parte de um boletim semanal do FBI distribuído aos departamentos de segurança de todo o país e não menciona alvos específicos, disse uma fonte. Al-Nashiri é provavelmente o mais destacado líder da Al-Qaeda detido desde março, quando ocorreu a captura de Abu Zubaydah, coordenador das diversas células da Al-Qaeda espalhadas pelo mundo. Al-Nashiri seria responsável por supervisionar a compra e o transporte dos explosivos, o aluguel de casas seguras e o planejamento e o financiamento dos ataques, garantiram as fontes. No entanto, a prisão de Al-Nashiri de pouco serviu para dissipar os temores de que a Al-Qaeda esteja planejando novos ataques. Desde a semana passada, autoridades norte-americanas vinham falando sobre a detenção de um importante líder da Al-Qaeda, mas recusavam-se a revelar sua identidade. No domingo, o secretário de Segurança Interna, Tom Ridge, disse que o prisioneiro estava fornecendo informações aos investigadores. Os interrogatórios de Zubaydah e de Omar al-Farouq, chefe de operações da Al-Qaeda no sudeste da Ásia, renderam informações valiosas sobre novos planos de atentados. Suas declarações levaram a diversos alertas públicos nos últimos meses. As fontes esperam agora que Al-Nashiri forneça informações capazes de evitar novos atentados.