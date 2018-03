EUA esperam ofensiva da Al-Qaeda, diz comandante militar

O comandante das forças americanas no Iraque, general David Petraeus, disse que os Estados Unidos esperam uma resposta da Al-Qaeda em reação à grande ofensiva militar lançada nos arredores de Bagdá contra os militantes da rede. Em entrevista ao jornal britânico The Times, Petraeus citou como exemplo dessa reação o ataque com um caminhão-bomba perto de uma mesquita xiita no centro da capital iraquiana na terça-feira, que deixou pelo menos 78 mortos. O general americano disse acreditar que, a cada mês, cerca de 80 voluntários da Al-Qaeda cheguem ao Iraque, cruzando a fronteira com a Síria. Segundo Petraeus, a Al-Qaeda quer assegurar que as recentes manchetes sobre a megaofensiva americana não "criem muita expectativa". Na entrevista, Petraeus negou as especulações de que o relatório a ser apresentado por ele ao Congresso dos Estados Unidos em setembro ajude a justificar uma retirada das tropas americanas do Iraque. O general disse que setembro era o prazo final para um relatório, não para uma mudança na política em relação ao Iraque. Ofensiva americana A nova ofensiva militar americana contra militantes ligados à rede Al-Qaeda envolve cerca de 10 mil militares americanos e iraquianos. Segundo um comunicado americano, 22 supostos militantes teriam sido mortos nos estágios iniciais da operação na cidade de Baquba e cercanias. Os americanos afirmam que pretendem eliminar a Al-Qaeda de Baquba e das áreas próximas à cidade na província Diyala. Esta é uma área que tem registrado alguns dos episódios de violência mais fortes no Iraque neste ano, com o deslocamento para lá de grupos insurgentes após o aumento no número de militares americanos em Bagdá.