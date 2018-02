EUA esperam que envio de armas resolva conflito sírio

A estratégia do governo americano é usar esse argumento na reunião do G-8, na próxima segunda-feira, na Irlanda do Norte, para persuadir a Rússia, aliado mais próximo da Síria, para aumentar a pressão sobre Assad.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou neste sábado, 15, que os critérios dos EUA para afirmar que a Síria usou armas químicas no conflito aparentemente não cumprem critérios rigorosos de confiabilidade.

Em uma carta ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, a embaixadora da ONU Susan Rice disse que os Estados Unidos determinaram que gás sarin foi usado pelas forças de Assad.

Ban Ki-moon, no entanto, manifestou oposição à decisão dos EUA. O chefe da ONU disse que ninguém está certo em enviar armas sem uma investigação rigorosa sobre o uso de armas químicas. "Aumentar o fluxo de armas para ambos os lados não seria positivo", disse.

Autoridades norte-americanas não revelaram quaisquer detalhes sobre as armas que pretendem enviar à Síria ou quando e como elas serão entregues. Segundo as autoridades, os EUA o mais provável é que sejam armas de pequeno porte.

Nesta sexta-feira, o governo sírio disse que as acusações dos Estados Unidos de que as forças de Bashar Assad usaram armas químicas "estão cheias de mentiras" e acusou o presidente Barack Obama de recorrer a invenções para justificar sua decisão de fornecer armas para os rebeldes sírios. As informações são da Dow Jones Newswires e da Associated Press.