EUA esperam que iraquianos revelem armas químicas As armas de destruição em massa serão encontradas no Iraque através das indicações dos próprios iraquianos, disse nesta segunda-feira o secretário de Defesa americano, Donald Rumsfeld. "Não seremos nós que encontraremos" as armas de destruição em massa no Iraque e, sim, "a população é que nos indicará onde elas estão", afirmou Rumsfeld durante entrevista no Pentágono. Veja o especial :