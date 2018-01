EUA esperam que sanções contra o Irã sejam aprovadas logo Os Estados Unidos expressaram na terça-feira, 20, sua esperança de que o Conselho de Segurança da ONU vote, até o fim da semana, a resolução com novas sanções contra o Irã. Assim afirmou o embaixador americano na ONU, Alejandro Wolff, que também anunciou que seu país aprovou o visto para que o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, compareça à sede da ONU, em Nova York, no dia da votação, tal como solicitou. "As expectativas são de que possamos agir com rapidez. Esperamos que a resolução seja votada esta semana", assinalou. Wolff negou que a decisão do presidente iraniano de viajar para Nova York para participar da sessão da votação possa atrasar a aprovação do documento. "Ahmadinejad terá tempo suficiente para comparecer à reunião", disse Wolff. A minuta de resolução propõe novas sanções ao Irã, como a proibição de exportações de armas e o congelamento de ativos financeiros de 28 indivíduos e entidades que estão relacionados com o programa nuclear iraniano. A África do Sul apresentou emendas ao documento, que concedem ao Irã 90 dias, ao invés de dois meses, para que cumpra com as exigências internacionais, dentre as quais a suspensão do enriquecimento de urânio. As emendas também propõem a eliminação do embargo às exportações de armas, assim como a redução da lista de indivíduos e entidades, relacionadas com a Guarda Revolucionária, com seus ativos financeiros bloqueados.