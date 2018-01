EUA esperam que tropa internacional proteja ONU no Iraque Os EUA esperam que diversos países aceitem fornecer tropas para uma força especial de proteção para os funcionários das Nações Unidas no Iraque. Segundo o embaixador americano John Danforth, ?se isso vai ocorrer eu não, não sei. Mas esta é certamente a nossa esperança?. O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, retirou todos os funcionários da organização do Iraque ano passado. Uma resolução do Conselho de Segurança autoriza a formação de uma guarda internacional, separada das forças de coalizão, para proteger a equipe da ONU quando de seu retorno ao país árabe. Depois de quase dois meses de negociação, porém, nenhum país ofereceu tropas. Em jogo, o papel da ONU no Iraque e ajuda essencial para a coordenação das eleições de 2005. Annan disse ao Conselho de Segurança que pelo menos 5.000 homens serão necessários para proteger a equipe que deverá ir ao Iraque, disse um diplomata que pediu para não ser identificado.