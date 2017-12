EUA esperam resultados com o fechamento das urnas As primeiras projeções dos resultados das eleições legislativas dos Estados Unidos começaram a ser divulgadas na noite desta terça-feira após o fechamento das urnas nos estados do leste do país. Todos os assentos da Câmara dos Representantes (deputados) e um terço dos do Senado estão em jogo no pleito, e o Partido Democrata (de oposição) espera ao menos conquistar o controle da Câmara. Além disso, há ainda a disputa pelo governo de 36 dos 50 estados americanos. Os resultados do pleito definirão o curso dos dois últimos anos da administração de George W. Bush. E as primeiras pesquisas de boca-de-urna já parecem dar algum otimismo para os democratas. Isso porque os democratas já conquistaram ao menos uma corrida importante para o Senado, e o governo do estado de Ohio - cujos deputados republicanos sofreram com o escândalo de corrupção envolvendo o ex-deputado Bob Ney. A rede de TV CNN aponta também a vitória do candidato democrata Robert Byrd a uma vaga no Senado pelo estado da Virgínia. Apesar dos defeitos em algumas das maquinas de votação utilizadas em parte dos estados - que levou a uma ampliação no prazo da votação -, as urnas começaram a ser fechadas normalmente em parte dos estados, permitindo que a apuração prosseguisse com tranqüilidade. Segundo uma pesquisa de boca-de-urna da Associated Press, cerca de dois terços dos eleitores apontaram o Iraque como um tema muito importante para a definição do voto. Entretanto, ainda mais eleitores - cerca de 80% - disseram que a economia, a corrupção no governo e os escândalos envolvendo políticos foram extremamente importantes na escolha do candidato.