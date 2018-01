EUA estabelecem prazo para "normalidade" no Iraque O general norte-americano reformado Jay Garner, administrador civil do Iraque apontado pelos Estados Unidos, definiu o prazo de 15 de junho para a recuperação da maior parte da infra-estrutura do Iraque e a normalização dos sistemas de saúde e educação do país. Numa entrevista coletiva, Garner também convidou os iraquianos a se juntarem aos EUA e seus aliados nos pedidos para que sejam levantadas as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo Garner, o objetivo principal é recuperar a estabilidade do país. Veja o especial :