EUA estão à beira de perder controle no Iraque, diz senador O senador republicano Chuck Hagel afirmou que os Estados Unidos e seus aliados estão à beira de perder o controle em regiões do Iraque. Em entrevista à CNBC, Hagel caracterizou a atual situação no Iraque como "perigosa, complicada" e disse que mais tropas deverão ser necessárias. "Eu sei que o general (John) Abizaid (chefe do comando central dos EUA) está seriamente considerando isso e se ele decidir que é disso que precisamos, nós precisaremos das tropas lá agora", afirmou. "O general Abizaid tem dito que quer a apresentação de opções dentro de 48 horas. Ele disso isso ontem. O atual momento é crucial, crítico. Não podemos permitir que algumas dessas áreas fiquem fora de controle." As informações são da Dow Jones.