EUA estão alertas sobre possíveis ataques no metrô O Departamento de Transportes dos EUA alertou sobre possíveis ataques em ferrovias e em outros sistemas de transporte e o FBI avisou sobre uma possível ameaça terrorista de mergulhadores. O porta-voz do Departamento, Chet Lunner, disse que informação que desencadeou o alerta citava "informes não-confirmados e não-específicos que indicavam ataques" sendo planejados no metrô. O Departamento enviou o alerta para todos os metrôs e ferrovias. O alerta foi publicado no site do FBI e não mencionou cidades específicas nem falou sobre possíveis ataques múltiplos.