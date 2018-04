EUA estão chocados e de luto por ataque no Arizona, diz Obama

WASHINGTON - O presidente americano, Barack Obama, disse nesta segunda-feira, 10, que o país ainda está em choque e em luto após um atirador matar seis pessoas e deixar 11 feridas em Tucson, no Arizona, no sábado. No ataque, um juiz federal morreu e a deputada democrata Gabrielle Giffords ficou seriamente ferida.

"A reação ao tiroteio mostra o melhor da América", disse Obama EM Washington , durante visita do presidente francês, Nicolas Sarkozy.

De acordo com a Casa Branca, Obama telefonou para o marido de Gabrielle, Mark Kelly, e para a família de Christina Taylor Green, a criança de nove anos morta no tiroteio. O presidente também manteve conversas telefônicas com os senadores do Arizona, Jon Kyl e John McCain.

Antes da reunião com Sarkozy, Obama fez um minuto de silêncio ao lado de sua esposa Michelle, nos jardins da Casa Branca, em homenagem às vítimas.

Com AP