EUA estão desapontados com a ONU Os Estados Unidos expressaram hoje desapontamento com relação à retirada do país de um corpo internacional de monitoramento de drogas, afirmando que o ocorrido prejudicará os esforços para o controle mundial do tráfico de entorpecentes. Funcionários norte-americanos confirmaram hoje que o representante dos EUA, Herbet Okun, perdeu seu assento na Agência Internacional de Controle de Narcóticos depois de uma votação secreta realizada na semana passada. Ele fazia parte da agência desde 1992 e concorria a um terceiro termo. Okun foi rejeitado pelos mesmos procedimentos que custaram aos EUA seu assento na Comissão de Direitos Humanos da ONU em uma outra votação na semana passada. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, o presidente dos EUA, George W. Bush, está desapontado em virtude das duas derrotas - em votações que Fleischer afirmou que várias nações deram aos EUA seu apoio por escrito. "Estas nações não mantiveram sua palavra", disse Fleischer. "Não é muito eficaz para os países da ONU removerem aos EUA desses assentos. Isso irá prejudicar sua habilidade em vencer a guerra contra as drogas...É uma boa pergunta para se fazer à ONU que tipo de sinal ela está dando para o mundo quando ela remove os EUA da comissão de direitos humanos e coloca em seu lugar o Sudão e a Líbia". De acordo com Fleischer, o presidente Bush planeja fazer seu próprio anúncio com relação à luta contra as drogas no final desta semana. "Apesar desta ação (da ONU), o presidente continuará liderando a guerra americana contra o uso de drogas em todo o mundo". O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Richard Boucher, assegurou que Washington continuará com seu "forte apoio" aos programas anti-drogas da ONU apesar dos votos contrários ao país. Brasil, Irã, Índia, Peru, França, Holanda e Áustria - foram eleitos para a agência hoje. China, Rússia, Nigéria, Turquia, México e Chile completam seus atuais termos em 2005.