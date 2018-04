EUA estão 'indignados' com ataque sírio à Turquia, diz Hillary

WASHINGTON - A administração Obama se disse "indignada" com o disparo de um morteiro da Síria contra território da Turquia, matando pelo menos cinco pessoas.

A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, disse que os Estados Unidos estão consultando seus aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a respeito do que ela disse ser "uma situação muito perigosa". Hillary planeja conversar com o chanceler turco Ahmet Davutoglu mais tarde nesta quarta-feira.

Entre os mortos na Turquia estava uma mulher e quatro crianças de uma mesma família. Uma das crianças era um menino de seis anos. A mídia estatal turca reportou que vários moradores fizeram uma marcha em protesto até a Prefeitura de Akcakele, reclamando contra o ataque sírio. A cidade fica na fronteira com a Síria.

Ao falar em Washington, Hillary disse que os governantes da Síria estão causando sofrimentos inenarráveis ao próprio povo, apenas por causa da ambição pelo poder. Segundo ela, os países do mundo precisam pressionar o governo sírio a um cessar-fogo com os insurgentes e a uma transição política.

As informações são da Associated Press