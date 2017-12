EUA estão insatisfeitos com crescimento populacional Uma pesquisa da Pew Research Center divulgada hoje revelou que os americanos não estão convencidos de que o rápido crescimento populacional apontado pelo último censo seja uma boa tendência. O estudo indicou que metade da população acredita que o crescimento não trará benefícios aos Estados Unidos, mas não relaciona o descontentamento com o aumento das minorias, em especial os hispânicos, na população americana. A população hispânica cresceu 58% na última década, saltando de 22,4 milhões em 1990 para 35,3 milhões em 2000. Com isso, os hispânicos estão virtualmente empatados com os negros como a segunda minoria dos EUA. "A pesquisa revela que existe uma reação confusa. A população está considerando os dados do censo e combinando essas informações com a intuição de que o país está mudando", disse Andrew Kohut, diretor da Pew Research Center.