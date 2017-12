EUA estão preparados para combate terrestre, diz secretário O Exército norte-americano está preparado para conduzir "sustentáveis operações de combate terrestre" como parte da prometida guerra do presidente George W. Bush contra o terrorismo, disse Thomas E. White, secretário do Exército dos EUA. Segundo White, o ordem assinada ontem pelo secretário da Defesa dos EUA, Donald H. Rumsfeld, para posicionamento das tropas inclui o Exército e as Forças Aéreas. Ele acrescentou que a medida é apenas o primeiro passo de uma ampla ofensiva militar que pode ser lançada nas próximas semanas. "Muito ainda virá", afirmou. White evitou confirmar quais forças do exército são parte da convocação inicial, mas deixou claro que os EUA se preparam para uma longa guerra, envolvendo todos os aspectos do poder de combate do Exército.