EUA estão preparados para estender ajuda ao Quirguistão

BISHKEK - Os Estados Unidos estão preparados para estender a ajuda ao governo interino do Quirguistão, disse nesta quinta-feira, 15, o assistente da Secretaria de Estado Robert Blake.

"Estamos estudando medidas adicionais de ajuda" disse Blake, o oficial americano de patente mais alta a visitar o Quirguistão desde o início dos confrontos em 7 de abril.

Ele disse que o governo interino estava fazendo importantes progressos e os Estados Unidos poderiam rever alguns dos contratos de abastecimento na base aérea que aluga no Quirguistão.

Asilo Político

O presidente dos Quirguistão Kurmanbek Bakiyev disse nesta quinta-feira, 15, que a Bielo-Rússia ofereceu asilo político mas que ele recusou a oferta.

"Eu disse não", disse Bakiyev.

Bakiyev contou a repórteres que as negociações com o governo interino estavam caminhando e que ele acreditava que a líder do governo interino assinaria uma ordem garantindo sua segurança.