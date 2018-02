EUA estão prontos para mandar mais soldados ao Iraque O secretário de Defesa do EUA, Donald Rumsfeld afirmou hoje que está pronto para enviar mais tropas para o Iraque se os comandantes militares acharem necessário. Segundo ele, fuzileiros navais norte-americanos cercaram a cidade iraquiana de Fallujah e estão buscando suspeitos de terem assassinado e mutilado quatro civis norte-americanos na semana passada. Rumsfeld disse que alguns iraquianos foram detidos, mas não especificou quantos. O secretário destacou que os EUA têm 135 mil soldados no país, embora as forças militares tenham planejado a presença de apenas 115 mil deles neste momento. Ele explicou que mesmo com a chegada de novos soldados, alguns veteranos ainda estão sendo mantidos no país para dar informações aos que estão chegando. Rumsfeld disse que seria bom se a Otan assumisse um papel maior na questão iraquiana, mas reconheceu que isso é improvável. Segundo ele, a Otan deverá concentrar seus esforços no Afeganistão. O secretário-geral da Otan, Jaap de Hoop Scheffer, disse que 17 países integrantes da Organização mantêm atualmente tropas no Iraque e que a missão neste momento continua sendo o apoio a essas tropas.