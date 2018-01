EUA estão "revisando" sua política para Cuba, diz Powell O governo de Washington está "revisando toda sua política" e sua posição em relação a Cuba, "à luz do que consideramos a deterioração da situação dos direitos humanos" na ilha, afirmou o secretário de Estado americano, Colin Powell. "As longas penas de prisão, de 12, 15, 20 anos" impostas àqueles que "tentam falar ou exercer seus direitos humanos básicos ilustram uma vez mais a natureza do regime do ditador Fidel Castro, que vem fazendo isto há muitos anos", disse Powell. Com base nestas considerações, segundo o secretário americano, o governo do presidente George W. Bush está "revisando toda sua política e sua posição" perante a administração de Havana. "Espero que todo o mundo veja agora este regime como o que ele realmente é, um dos últimos desse tipo na face da Terra", acrescentou Powell à saída de uma reunião que manteve no Departamento de Estado com seu colega jordaniano, Marwan Muasher. Para Powell, o governo de Havana representa "uma verdadeira aberração" no continente americano, em especial - assegurou - "quando se vê toda as demais nações de nosso hemisfério, exceto Cuba, tentando seguir adiante com democracia, um sistema de livre empresa, liberdade e (respeito aos) direitos humanos". O presidente Fidel "Castro continua não fazendo nada além de oprimir sua gente", completou Powell, uma das vozes mais críticas do governo americano a se pronunciar sobre os recentes casos em que a Justiça condenou à prisão vários líderes da dissidência em Cuba.