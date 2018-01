EUA estão sob "alerta sem precedentes" O secretário de Segurança Interna dos EUA, Tom Ridge, disse que o país está sob "um nível de alerta e vigilância sem precedentes", mas também pediu à população que não entre em pânico, nem deixe de participar dos festejos da virada do ano. "É um alerta nacional e estamos tomando precauções nacionais, usando recursos e pessoal da esfera federal", disse Ridge no programa Early Show, da rede de TV CBS. "O nível de segurança nos EUA agora é absolutamente sem precedentes", acrescentou o secretário. Na semana passada, a administração de George W. Bush elevou o nível de alerta de amarelo para laranja, o segundo mais alto na escala de cinco cores criada após os ataques de 11 de setembro de 2001. Apesar das supostas ameaças terroristas, Ridge pediu que os americanos participem normalmente das celebrações de fim de ano. "Sabemos que a rede terrorista Al-Qaeda tem interesse nas grandes cidades, multidões e infra-estruturas mais importantes", disse Ridge. "Mas as pessoas não devem deixar de sair e comemorar o ano-novo", ponderou. "Haverá muita vigilância visível. E também estão sendo adotadas medidas invisíveis para a celebração."