EUA estendem prazo de inscrição no Obamacare

Um funcionário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA confirmou que há a expectativa de que um número que pode chegar a milhões de norte-americanos ainda está no meio do processo. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos disse que pessoas em circunstâncias especiais e casos complexos também poderão ter o prazo estendido para além de 31 de março.

Na semana passada, o Obamacare alcançou 5 milhões de inscritos nos planos privados de saúde. Fonte: Dow Jones Newswires.