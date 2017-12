EUA estudam "bomba de bolso" contra Saddam Os Estados Unidos estudam uma bomba atômica de baixa intensidade para atacar o bunker do líder iraquiano, Saddam Hussein, informou hoje o jornal The Washington Post. Segundo o diário, o artefato funcionaria como uma broca capaz de penetrar em profundidade no terreno e atingir alvos subterrâneos, como os centros de comando e depósitos químicos e bacteriológicos secretos do governo iraquiano. O objetivo da nova "arma de bolso", de acordo com o Washinton Post, que citou fontes da Casa Branca, é o de golpear as estruturas subterrâneas de Saddam sem provocar danos colaterais. Os defensores da mini bomba atômica afirmam que, uma vez incorporada aos sistemas de defesa norte-americanos, o artefato permitirá reduzir com segurança os atuais arsenais atômicos, que contam com cerca de 6.000 artefatos.