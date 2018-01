EUA estudam exigir digitais de europeus e japoneses O governo dos EUA estuda a possibilidade de tirar impressões digitais de todos os estrangeiros que entrem no país, inclusive daqueles dos 27 países atualmente isentos dessa exigência (o Japão e a maioria dos membros da União Européia). Segundo o jornal britânico Financial Times, essa questão foi discutida na semana passada por representantes do governo norte-americano e uma delegação de alto nível da Comissão Européia. O subsecretário de Segurança Interna Asa Hutchinson disse ao jornal que o programa de segurança norte-americano poderá ser estendido porque a maioria dos países europeus não deverá emitir passaportes contendo dados biométricos dos portadores, entre eles as impressões digitais, até outubro, prazo dado pela lei norte-americana. O jornal britânico diz que a possibilidade do endurecimento das exigências de segurança dos EUA causou preocupação na Europa e poderá levar a medidas retaliatórias, como exigências do mesmo tipo para visitantes norte-americanos. "Essa é uma questão muito séria, que vai exigir análise cuidadosa por parte da União Européia", disse ao jornal um funcionário da Comissão Européia.