EUA estudam fim do controle atômico civil

O governo do presidente americano, Barack Obama, está considerando transferir do Departamento de Energia para o de Defesa (Pentágono) a administração e fabricação de armas nucleares. A mudança poria fim a mais de 60 anos de controle civil sobre a produção de armas atômicas e teria como objetivo dar mais foco ao Departamento de Energia para a pesquisa, produção e conservação energéticas - prioridades de Obama para o setor. A Casa Branca ordenou aos dois departamentos que realizem os estudos sobre os custos e benefícios da mudança de dois laboratórios nacionais de produção das armas. Essas transferências serviriam como teste para a passagem de outras quatro instalações de produção e armazenamento das armas nucleares, espalhadas pelo país, para o Pentágono. Uma cópia da ordem do Executivo para a realização do estudo foi obtida e publicada ontem por The New York Times. A mudança do controle da administração do arsenal atômico, porém, poderia causar preocupações e encontrar resistência no Congresso. Ao jornal, o ex-secretário de Energia do governo de Bill Clinton, Hazel O?Leary, disse concordar que o programa nuclear americano, de tão amplo, tenha sobrecarregado o Departamento de Energia. No entanto, acrescentou que o controle civil da produção é "uma boa política pública e um bom modelo a ser seguido por outros países". INTERESSES Frequente crítica do Departamento de Energia, Danielle Brian, diretora de uma ONG de observação das medidas governamentais, declarou que, se transferido para o âmbito do Pentágono, os laboratórios de armas atômicas se tornariam "ainda menos transparentes do que são hoje", com potenciais riscos ao meio ambiente e problemas de segurança. Além disso, segundo Danielle, muitos congressistas com interesses no programa de armas se oporiam à mudança - uma vez que ela significaria a transferência dos debates sobre o tema da comissão parlamentar de Energia para a de Serviços Armados. "O Congresso nunca permitirá que isso ocorra", assegurou. Defensores da proposta, por seu lado, argumentam que as razões para manter o controle civil já não existem. Esse controle foi estabelecido em 1946 quando, diante do temor popular de que a administração militar causasse uma corrida armamentista desenfreada, o Congresso atribuiu a tarefa ao Departamento de Energia. Uma área do departamento, a Administração Nacional de Segurança Nuclear, cuida hoje do arsenal.