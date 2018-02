EUA estudam impor zona de exclusão aérea

Autoridades do governo americano confirmaram os estudos sobre a zona de exclusão aérea, cuja implementação demoraria um mês a um custo seria de US$ 50 milhões por dia. O projeto demandaria apoio de navios de guerra no Mediterrâneo e no Mar Vermelho.

Os passos mais agressivos dos EUA na Síria - o envio de armas letais aos rebeldes e a possível zona de exclusão - foram anunciados como resposta da Casa Branca ao uso de armas químicas pelo governo de Bashar Assad. Esses ataques foram confirmados pelas agências de inteligência americanas, segundo Rhodes, na quinta-feira.

A decisão da Casa Branca será discutida na reunião do G-8, na semana que vem, na Irlanda do Norte, onde Obama terá uma conversa reservada com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Tradicional aliado dos EUA, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, apoiou a decisão americana. O ministro das Relações Exteriores britânico, William Hague, afirmou que seu país "está pronto para discutir com EUA, França e outros países uma resposta forte, determinada e coordenada da comunidade internacional".

O porta-voz da chancelaria francesa, Philippe Lalliot, lembrou que é preciso uma aprovação do Conselho de Segurança da ONU para a imposição de uma zona de exclusão aérea na Síria. Paris, segundo ele, já tomou sua decisão de armar os rebeldes sírios, assim como Londres.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os EUA, porém, acreditam que uma zona de exclusão aérea "limitada" possa ser adotada sem o aval da ONU. As restrições aéreas seriam impostas desde uma nova base militar americana na Jordânia, a 40 quilômetros da fronteira com a Síria, em condições de atingir as instalações da Força Aérea de Assad em caso de decolagem de aviões militares.

Ontem, Rhodes informou que o armamento americano já está "a caminho da oposição" síria, mas não quis mencionar qual tipo nem como os EUA evitarão o acesso de grupos extremistas rebeldes a essas armas. Os dissidentes pedem especialmente armas e equipamentos pesados, como os mísseis antitanques. "Esperamos conseguir as armas e munições de que precisamos em breve", afirmou o general Salim Idris, comandante do Exercito Livre Sírio.