EUA estudam mandar mais 16.000 soldados ao Iraque O Departamento de Defesa dos EUA estuda a possibilidade de enviar mais três brigadas ao Iraque, num total de 16 mil soldados, para enfrentar a crescente resistência de iraquianos e grupos terroristas estrangeiros, anunciou a rede de TV a cabo CNN. Atualmente os EUA mantêm cerca de 140 mil militares em território iraquiano, estimou a emissora. A divulgação da notícia coincidiu com a apresentação de uma pesquisa do Instituto Gallup mostrando, pela primeira vez, que a maioria dos americanos considera que o governo cometeu um erro ao invadir o Iraque. Na quinta-feira, na audiência de confirmação de seu nome para o comando das tropas no Iraque, o general George Casey não mencionou aumento de tropas, mas informou que o Comando Central prepara um plano de contingência para fazer frente à crescente onda de violência. "Isso não significa uma requisição de mais forças ou mesmo uma requisição informal de forças", frisou Casey, que substituirá a partir do dia 30 o general Ricardo Sanchez, oficialmente afastado para ser interrogado sobre os abusos na prisão de Abu Ghraib.