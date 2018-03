EUA estudam mudar decisão sobre o Iraque na ONU Membros do Conselho de Segurança da ONU, funcionários americanos e representantes do Conselho de Governo Iraquiano discutiram a possibilidade de modificar os termos da autoridade americana sobre o Iraque, para incentivar mais países a enviar forças para estabilizar o país. O Departamento de Estado dos EUA, no entanto, ressaltou que nenhum novo projeto de resolução estava sendo avaliado. Segundo o porta-voz americano Richard Boucher, o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, e o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, discutiram com outros países se "uma ordem da ONU diferente estimularia outras nações a se envolverem mais no Iraque".