EUA estudam propor sanções contra Coréia do Norte O governo dos Estados Unidos estuda a possibilidade de propor sanções da ONU contra a Coréia do Norte quando funcionários americanos consultarem seus aliados sobre a última rodada das negociações a respeito do programa nuclear norte-coreano. No fim do ano passado, as autoridades de Pyongyang tinham anunciado que o país receberia qualquer sanção internacional como uma "declaração de guerra". O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que a administração do presidente George W. Bush vai consultar outros países sobre a questão. Na quinta-feira, um funcionário norte-coreano afirmou que seu país tem armas nucleares e poderia testá-las, exportá-las ou usá-las, dependendo das ações dos EUA.