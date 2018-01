EUA estudam redistribuir juízes em cidades para acelerar deportações

WASHINGTON - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está desenvolvendo planos para temporariamente redistribuir juízes de imigração ao redor do país em 12 cidades para acelerar as deportações de imigrantes ilegais que foram acusadas de cometer crimes, de acordo com dois oficiais da administração.

Ainda está sendo avaliado quantos juízes serão redistribuídos e quando eles serão enviados, disseram oficiais, mas o Departamento de Justiça começou a solicitar voluntários para o deslocamento.

As cidades em questão são Nova York; Los Angeles; Miami; Nova Orleans; São Francisco; Baltimore, Bloomington, Minnesota; El Paso, Texas; Harlingen, Texas; Imperial, Califórnia; Omaha, Nebraska e Phoenix, Arizona. Elas foram escolhidas porque são cidades onde há muitos imigrantes legais com acusações criminais, disseram os oficiais.

Uma porta-voz do Gabinete Executivo de Revisão de Imigantes do Departamento de Justiça, que administra as cortes de imigração, confirmou que as cidades foram identificadas como destino provável para a redistribuição de juízes de imigração, mas não deu mais detalhes.

Os planos para intensificar deportações seguem a linha da promessa feita frequentemente pelo presidente Donald Trump durante a campanha, no ano passado, de deportar mais imigrantes ilegais com acusações criminais. /REUTERS