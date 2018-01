EUA ?examinarão medidas? sobre Síria, ameaça Powell O secretário de Estado norte-americano Colin Powell disse hoje que o governo dos Estados Unidos "examinará possíveis medidas diplomáticas, econômicas e de outra natureza" contra a Síria, por conta de considerações de que o país está oferecendo abrigo a líderes iraquianos e desenvolvendo armas de destruição em massa. Em entrevista conjunta com o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, Muhammed al-Sabah, concedida em Washington, Powell afirmou: "Acreditamos, diante deste novo ambiente, que eles (as autoridades da Síria) deveriam rever suas ações e seu comportamento, não somente em relação a quem obtém proteção na Síria e a armas de destruição em massa, mas especialmente por apoio a atividade terrorista". Powell citou várias vezes o "novo ambiente" e expressou esperanças de que a "Síria compreenderá suas obrigações nesse novo ambiente". Powell disse também que o Iraque e os líderes do partido Baath, somados àqueles com conhecimento de armas de destruição em massa, não deveriam ser acolhidos pela Síria. Segundo Powell, este é um ponto que foi deixado claro aos sírios diretamente e que continuará sendo lembrado. Powell disse que os EUA "estão em contato com as autoridades sírias" e acrescentou: "veremos como as coisas andam". "Nenhum plano para invasão da Síria", garante Blair Em Londres, ao mesmo tempo, o premier britânico Tony Blair disse que "não existe nenhum plano de invasão da Síria". Ele fez a afirmação durante pronunciamento na Câmara dos Comuns. Blair acrescentou que o presidente sírio, Bashar al Assad, lhe assegurou que não permitirá que pessoas procedentes do Iraque ingressem em seu país. ?Esfriar a situação? A União Européia pediu a Washington que controle as críticas à Síria, buscando evitar ampliação da crise iraquiana. "A região atravessa um processo difícil", disse o chefe de política externa da União Européia, Javier Solana. "Seria melhor enviar mensagens construtivas, para ver se podemos esfriar a situação", disse. "Precisamos nos concentrar em obter a paz e não num novo confronto", disse o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Joschka Fischer, que participará da reunião de dois dias da União Européia para discutir o pós-guerra no Iraque. Veja o especial :