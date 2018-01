EUA executam dois condenados à morte Uma mulher de 53 anos, acusada de ter assassinado um policial em 1993, foi executada na cadeira elétrica na prisão de Atmore, no Alabama. Lynda Lyon Block se tornou a primeira mulher a ser executada no Alabama nos últimos 45 anos, e provavelmente será a última pessoa a morrer na cadeira elétrica. A partir de 1º de julho, esse estado americano adotará o sistema de injeção letal. Atualmente, só dois Estados dos EUA, Alabama e Nebraska, ainda adotam o sistema de cadeira elétrica. A mulher, que cometeu o crime junto com seu companheiro - ele ainda aguarda execução -, não quis fazer uso de seu direito a uma última declaração. Na véspera, Reginald Reeves, de 28 anos, foi assassinado pelo Estado com uma injeção letal, por ter estrangulado em 1993 uma jovem de 14 anos. A vítima havia escapado de um orfanato e ele a matou após hospedá-la e ela recusar suas propostas sexuais. Reeves foi morto na prisão de Huntsvile, no Texas, tornando-se o 11º criminoso executado naquele Estado, neste ano.