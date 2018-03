EUA exibem tesouros arqueológicos do Iraque Os Tesouros de Nimrud, uma raríssima coleção de jóias e objetos de ouro dos séculos IX e VIII a.C., foram expostos hoje durante três horas no Museu de Bagdá, para demonstrar que não foram roubados nem desapareceram. A exposição extraordinária foi feita para centenas de jornalistas, sob rigorosa vigilância militar. O administrador civil americano no Iraque, Paul Bremer, foi admirar as coroas, colares, pulseiras, anéis e vasos de ouro de reis e rainhas assírios. O tesouro foi encontrado entre 1988 e 1992 no norte do Iraque e era conservado na caixa-forte do Banco Central iraquiano.