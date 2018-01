EUA exigem déficit zero na Agentina, diz jornal A Argentina tem de elevar sua arrecadação e provar, durante três meses, que seria capaz de gerir com sucesso sua política de déficit zero para receber um aporte internacional suplementar de US$ 6 bilhões, teria dito John Taylor, subsecretário do Tesouro dos EUA para assuntos internacionais, à equipe econômica do país, segundo o jornal Ámbito Financiero. "Por trás de Taylor, se prepara um reforço de blindagem de US$ 6 bilhões (chegaria a US$ 8 bilhões ou US$ 10 bilhões se somados aos desembolsos já comprometidos, que incluiriam o dinheiro do Banco Mundial). Mas para isso, o país teria de cumprir o conselho que deu Taylor a Domingo Cavallo: a arrecadação deve aumentar para que haja linha adicional de crédito", ressalta o Ámbito. Segue o jornal: "Desde sábado, o Ministro da Economia trabalha com idéias para que a arrecadação de agosto seja alentadora". Mais adiante, o jornal argentino informa que Taylor disse querer ver se, ao menos durante três meses, a Argentina cumprirá com o plano de déficit zero.