EUA exigem explicação de Caracas por incidente diplomático Os Estados Unidos exigiram, nesta sexta-feira, 25, explicações "imediatas" à Venezuela após a apreensão de carga diplomática americana por militares venezuelanos. "Pedimos explicações imediatas sobre o incidente", disse Erik Watnik, porta-voz do Departamento de Estado americano. Segundo Watnik, as autoridades venezuelanas abriram, registraram e expropriaram uma "carga que havia chegado a bordo de um avião militar americano C17 ao aeroporto Maiquetía, em Caracas", na noite de quinta-feira". O porta-voz afirmou que "os funcionários americanos haviam seguido os regulamentos exigidos e apresentado a documentação necessária para a carga". O procurador-geral da Venezuela, Isaias Rodríguez, afirmou que a bagagem expropriada continha equipamento militar e ameaçou entrar com um processo contra os funcionários americanos por evasão de regulamentos e controles. O ministro do Interior da Venezuela, Jesse Chacón, acusou a embaixada dos EUA de "violar a Convenção de Viena", ao "contrabandear" ao país uma série de utensílios, entre eles possível material bélico não identificado. Watnik negou as acusações. "As autoridades venezuelanas tinham liberado os veículos que transportavam a carga para deixar o aeroporto. De repente, e sem nenhuma explicação, a permissão foi revogada", afirmou Watnik. O porta-voz acrescentou que a carga confiscada contém artigos pessoais de um diplomata americano, assim como produtos de supermercado para a embaixada dos EUA em Caracas. Segundo o funcionário do Departamento de Estado, o comportamento do Governo da Venezuela violou a Convenção de Viena.