EUA exigem que Israel retire todas as tropas de áreas palestinas Numa decisão sem precedentes, a administração Bush exigiu hoje que Israel retire todas suas forças militares das áreas controladas pelos palestinos na Cisjordânia e Faixa de Gaza. ?Queremos ver uma completa retirada?, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher. ?Isso é o que queremos ver eles fazerem?. A exigência aproximou a administração Bush da posição dos palestinos sobre a questão e intensificou as crescentes críticas dos EUA às táticas de Israel em sua luta contra o terrorismo. Boucher disse que a retirada criaria um ambiente melhor para o mediador dos Estados Unidos, Anthony Zinni, que chegou hoje à região para tentar conseguir uma trégua entre as duas partes. Enquanto Zinni chegava a Israel, o ministro da Defesa Binyamin Ben-Eliezer ordenava uma retirada gradual das tropas israelenses de Ramallah, a cidade da Cisjordânia onde está localizado o quartel-general de Yasser Arafat. A administração Bush considerou a medida insuficiente, assim como haviam feito os palestinos horas antes. ?Esperamos uma completa retirada das áreas controladas pelos palestinos, incluindo Ramallah, e das outras áreas onde as Forças de Defesa de Israel entraram recentemente?, afirmou Boucher. Ele juntou à exigência um familiar pedido para que Arafat ?se esforce mais para conter os grupos que promovem violência?. A decisão americana vem menos de 48 horas depois que a ONU aprovou uma resolução que pela primeira vez pede um Estado palestino. A resolução foi apresentada pelos próprios Estados Unidos, o mais fiel aliado de Israel.