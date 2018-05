EUA exigem reformas mais amplas na Síria e pedem fim da violência

WASHINGTON - O governo dos EUA pediu à Síria nesta terça-feira, 19, que promova "com urgência" reformas mais amplas e acabe com a violência contra as manifestações que ocorrem desde março contra o regime do presidente Bashar Al-Assad. Os americanos cobraram mais ação das autoridades sírias, que nesta terça levantaram uma lei de emergência vigente desde 1963.

"A violência segue levantando sérias preocupações e está claro que o governo deve promover urgentemente reformas mais amplas e acabar com a violência contra os manifestantes pacíficos", afirmou Mark Toner, porta-voz do Departamento de Estado americano.

As declarações são feitas no mesmo dia em que o governo sírio aprovou a suspensão da Lei de Emergência, em vigor desde 1963, coincidindo com a escalada da violência em Homs, uma das maiores cidades do país, onde foram registradas ao menos 30 mortes nas últimas horas. A revogação do estado de emergência era uma das principais reivindicações da oposição.

As autoridades americanas disseram que até agora viram "muitas palavras e pouca ação" por parte do presidente Assad na hora de colocar em prática as reformas que prometeu.

Os EUA também se mostraram contrários à candidatura da Síria a uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) dadas as atuais circunstâncias de repressão no país do Oriente Médio. "Devido às ações da Síria contra seu próprio povo, consideramos que seria hipócrita e inapropriado ter o país no Conselho", acrescentou Toner.