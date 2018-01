EUA exigirão policiais armados em vôos internacionais O governo dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira que passará a exigir que linhas aéreas internacionais coloquem policiais armados em alguns dos vôos programados por sobre o território americano. O Departamento de Segurança Doméstica disse que a nova diretriz, válida imediatamente, aumentará a segurança em aviões de passageiros e de carga que voem sobre, para ou a partir dos EUA. ?Estamos pedindo às linhas aéreas internacionais que tomem essa medida protetora como parte de nosso contínuo esforço para tornar as viagens aéreas seguras para americanos e visitantes?, diz o secretário Tom Ridge, em declaração. O porta-voz Dennis Murphy disse que a diretriz será aplicada a vôos específicos, ?com base em informações específicas?, quando necessário. ?Então notificaremos a linha aérea que, com base na informação recebida, requisitamos um policial a bordo do avião?. Segundo a norma, o policial deverá ser do país de origem da empresa aérea.