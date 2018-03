EUA exortam Chávez e oposição ao diálogo O Departamento de Estado exortou ao diálogo o governo venezuelano e a oposição, depois que cerca de 1 milhão de manifestantes participaram nesta quinta-feira de uma passeata nas ruas de Caracas para exigir que o presidente Hugo Chávez convoque em breve eleições ou um referendo sobre seu governo. O porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, evitou emitir julgamento a respeito do governo de Chávez e de seus críticos, mas declarou: "É importante que ambas as partes promovam o diálogo. É importante que as duas partes aproveitem a oportunidade para resolver essas questões de forma democrática e por meio do diálogo." Os manifestantes e os principais grupos sindicais e empresariais da Venezuela anunciaram uma greve para o dia 21 de outubro, caso Chávez não convoque eleições até a próxima quarta-feira. Boucher disse que a manifestação foi pacífica e acrescentou: "Estamos satisfeitos de que tenha sido assim". Também fez elogios à Comissão Coordenadora Democrática, por ter conduzido a manifestação de forma pacífica.