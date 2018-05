EUA expulsam diplomata venezuelana do país

O Departamento de Estado norte-americano divulgou neste domingo que passou a considerar Noguera persona non grata e que ela deveria deixar o país até terça-feira. Segundo o porta-voz do órgão, Mark Toner, o governo da Venezuela foi avisado sobre a decisão na sexta-feira e o motivo da expulsão não será divulgado, já que conforme o artigo 23 da Convenção de Viena sobre relações consulares essa informação não deve ser obrigatoriamente revelada.

Em dezembro, um documentário da rede de televisão Univision chamado "A Ameaça Iraniana" afirmou que Noguera teria discutido um possível ciberataque ao governo dos EUA quando trabalhava como diplomata da embaixada venezuelana no México.

O documentário foi baseado em gravações de conversas dela e de outras autoridades e insinua que as missões diplomáticas de Cuba e do Irã também estariam envolvidas no planejamento, além de afirmar que Noguera estaria buscando informações sobre os servidores de usinas nucleares dos EUA, citando como fonte gravações de áudio e vídeo de estudantes da Universidade Nacional Autônoma do México.

O Departamento de Estado dos EUA considerou as informações "muito perturbadoras" e disse que o FBI abriu uma investigação sobre o assunto logo após o documentário ser televisionado. As informações são da Associated Press. (Equipe AE)