EUA expulsam representante iraquiano na ONU Os EUA expulsaram hoje um representante iraquiano na ONU sob acusação de "atividades incompatíveis com o status diplomático", frase que no jargão das relações internacionais significa espionagem. A missão americana na ONU entregou nota à do Iraque pedindo que o diplomata deixe o país até o fim do mês, informou um alto funcionário americano, sob condição de anonimato. Os iraquianos disseram tratar-se de Rahman Saad, primeiro-secretário e sexto na hierarquia dos 14 representantes do país na organização, com sede em Nova York. "Eles têm 24 horas para responderem à solicitação", disse o americano. "Mas podem questionar o pedido porque o diplomata é acreditado na ONU não nos Estados Unidos." Não está claro o que Washington fará caso o Iraque se recuse a remover Saad. Habitualmente, os diplomatas declarados persona non grata têm 48 horas para partir. O presidente George W. Bush incluiu o Iraque no chamado "eixo do mal", ao lado de Irã e Coréia do Norte, e estuda a possibilidade de uma ação militar para derrubar o ditador Saddam Hussein.