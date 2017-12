EUA expulsam seguranças iranianos da ONU O governo americano expulsou do país dois iranianos que trabalhavam como guardas de segurança na missão do Irã na ONU, citando ?atividades incompatíveis com seus deveres declarados? - jargão diplomático para espionagem. Os guardas estavam fotografando infra-estrutura, meios de transporte e pontos históricos da cidade de Nova York, disse uma autoridade dos EUA. Trata-se da terceira equipe de seguranças iranianos flagrada tirando fotos. ?Os outros foram advertidos. Esta foi a terceira vez, e nós os chutamos daqui?, disse a autoridade, sob condição de anonimato. Os iranianos, que não tinham passaporte diplomático, já deixaram o país.