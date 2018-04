EUA extraditam ex-ditador panamenho Noriega à França Os Estados Unidos extraditaram o ex-ditador do Panamá, Manuel Noriega, para a França nesta segunda-feira, abrindo o caminho para que ele seja julgado por lavagem de dinheiro nos tribunais franceses. Noriega, que passou os últimos anos numa prisão americana próxima a Miami, foi colocado num voo da Air France para Paris, de acordo com um funcionário do Departamento de Justiça que falou sob anonimato. O avião deverá chegar ao Aeroporto Charles de Gaulle em Paris na manhã desta terça-feira.